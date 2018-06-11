Азербайджан и Россия продолжат наращивать сотрудничество в приоритетных сферах

Азербайджан и Россия продолжат наращивать сотрудничество во всех приоритетных сферах, включая дипломатическое, экономическое и культурное сотрудничество.

Об этом в понедельник на мероприятии в честь Дня России сказал заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Валех Алескеров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Надежной базой для высокого уровня сотрудничества, несомненно, также является высокий уровень доверительных отношений между президентами наших стран. Для меня является честью передать поздравление Президента Азербайджана Ильхама Алиева правительству и народу России в этот знаменательный для них День России", - сказал Алескеров.

По его словам, уровень сотрудничества, достигнутый Азербайджаном и Россией, в будущем будет поддерживаться и укрепляться.