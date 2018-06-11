Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о регулировании деятельности по забою животных

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о регулировании деятельности по забою животных.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, Агентству продовольственной безопасности поручено совместно с органами местной исполнительной власти, с привлечением субъектов предпринимательства, осуществить мероприятия по созданию специальных пунктов по забою животных в соответствие с ветеринарно-санитарными и санитарно-гигиеническими требованиями; в соответствие с пунктом 1.1 распоряжения в течение двух месяцев представить Президенту Азербайджана предложения по оснащению соответствующими лабораториями пунктов по забою животных; осуществить мероприятия по предотвращению случаев забоя животных с целью продажи в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим нормам, на улицах, на обочинах дорог.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента в соответствие с этим распоряжением и представить главе государства; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение в соответствие с распоряжением нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать об этом главу государства; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с распоряжением и проинформировать Кабинет министров.

МВД Азербайджана и местным органам исполнительной власти поручено оказать необходимую помощь Агентству продовольственной безопасности в связи с исполнением работ, предусмотренных соответственно пунктами 1.1 и 1.3 распоряжения.