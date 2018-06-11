Хикмет Гаджиев о противоречивых заявлениях МИД Армении - ДЕТАЛИ

11 июня 2018 20:45

Выступление министра иностранных дел Армении на заседании Организации Договора о коллективной безопасности и заявление МИД Армении в связи с ситуацией на фронте носят противоречивый характер.

Об этом в понедельник сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя выступление главы МИД Армении на заседании совета министров иностранных дел ОДКБ и заявление МИД Армении о положении на фронте, передает Day.Az.

Как сказал Гаджиев, с одной стороны, МИД Армении пытается скрыть ответственность Армении как стороны конфликта, а с другой стороны, этими заявлениями подтверждает, что является стороной конфликта

 

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