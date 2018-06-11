Президент Ильхам Алиев поздравил филиппинского коллегу
11 июня 2018 22:41 118
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Республики Филиппины Родриго Роа Дутерте.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны - Днем независимости.
Надеюсь, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Филиппинами и впредь будет служить интересам наших народов.
B столь знаменательный день выражаю Вам и дружественному филиппинскому народу наилучшие пожелания", - говорится в поздравлении главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!