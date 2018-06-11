Президент Ильхам Алиев поздравил филиппинского коллегу

11 июня 2018 22:41

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Республики Филиппины Родриго Роа Дутерте.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны - Днем независимости.

Надеюсь, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Филиппинами и впредь будет служить интересам наших народов.

B столь знаменательный день выражаю Вам и дружественному филиппинскому народу наилучшие пожелания", - говорится в поздравлении главы государства.

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