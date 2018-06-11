Глава МИД Турции о запуске азербайджанского газопровода - ПОДРОБНОСТИ

Турция реализовала шесть из десяти мировых мегапроектов и продолжает их реализовывать.

Об этом в понедельник сказал глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, комментируя открытие Трансанатолийского трубопровода (TANAP), запланированного на 12 июня.

Чавушоглу напомнил, что трубопровод предполагает транспортировку в Европу газа, который будет поставляться из Азербайджана в Турцию.

Глава турецкой дипломатии сказал, что одним из основных участников проекта является Турция. "Смотрите, что мы делаем? Это не просто мечты. Мы сделали это и снова сможем сделать. Шесть из десяти мегапроектов мира реализовала Турция и продолжает реализовывать", - сказал Чавушоглу.

Напомним, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Дальше проект будет развиваться по накатанной. Следующим этапом станет ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу. Церемония запуска TANAP состоится 12 июня в турецком Эскишехире.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.