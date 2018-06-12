Пашинян принес новое противоречие в политику Армении по карабахскому конфликту

Никол Пашинян открыл еще один противоречивый этап в политике Армении по нагорно-карабахскому конфликту, состоящий из непоследовательных, противоречащих друг другу этапов.

Об этом в понедельник сказал Trend главный редактор газеты "Bakı Xəbər" Айдын Гулиев.

По его словам, попытки Пашиняна усадить за стол переговоров руководство созданного на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистского режима иначе никак не назвать.

"Первого декабря 1989 года Верховный совет Армении принял решение о присоединении Нагорного Карабаха к Армении. В мае 1990 года на выборах в Верховный совет Армении территория Нагорного Карабаха была представлена двенадцатью так называемыми избирательными округами, и было избрано якобы 10 депутатов. Это было первым этапом отношения страны-оккупанта к Нагорному Карабаху", - сказал Гулиев.

Главный редактор также добавил, что 10 ноября 1991 года прошел референдум независимости Нагорного Карабаха. Данное событие, по его словам, должно считаться вторым противоречивым моментом.

"Кочарян вместе с Саргсяном являются авторами третьего противоречия. Они всегда старались выдвинуть на передний план более тесную интеграцию так называемого режима с Арменией", - сказал главный редактор газеты.

Эксперт отметил, что политика Пашиняна в этом непоследовательном 30-летнем процессе пока является четвертым противоречием.

"Пашинян хочет затянуть мирные переговоры и статус-кво, привлекая так называемый режим в качестве независимой стороны к процессу переговоров, и продемонстрировать попытку укрепления независимости "режима". Конечно, данный этап, как и раньше, обречен на провал", - считает Гулиев.

Главный редактор добавил, что Пашинян под влиянием успехов азербайджанской дипломатии будет вынужден предпринимать все новые и новые противоречивые шаги.