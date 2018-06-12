«Полонезы» приняты на вооружение азербайджанской армии - ФОТО - ВИДЕО

301-милимметровые "Полонезы", доставленные в Азербайджан, согласно межправительственному соглашению с Республикой Беларусь, приняты на вооружение азербайджанской армии. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В понедельник Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе открытия N-ской воинской части ракетных войск министерства обороны ознакомился в парке боевой техники с военной техникой. Верховный главнокомандующий был также проинформирован об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Полонез". Максимальная дальность стрельбы комплекса составляет до 300 километров, вес ракеты - 780 килограммов, боеголовки - 140 килограммов, радиус поражения - 80 метров.

Максимальная скорость полета "Полонез" составляет 310 метров в секунду, время подготовки к стрельбе - 10 минут, срок эксплуатации - 10 лет. На одной боевой машине размещаются 8 ракет.

Данный комплекс предназначен для поражения по всей глубине обороны противника его ядерных и химических средств нападения, наземных элементов разведывательно-ударных систем, основных группировок войск, дислоцированной на базах авиации, средств и объектов противовоздушной обороны, пунктов управления, радиоэлектронных средств, тыловых и других объектов. Кроме того, посредством комплекса разрушаются пункты дислокации вражеского флота в прибрежных направлениях и его боевые корабли.

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