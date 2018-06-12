Ракетные стрельбы азербайджанской армии - ФОТО - ВИДЕО

12 июня 2018 13:32

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки, ракетные подразделения провели практические стрельбы с применением современных противотанковых управляемых ракет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Стрельбы проводились в дневное и ночное время суток в условиях, максимально приближенных к боевым.

Комплексы, которые в состоянии уничтожить современные и перспективные танки, БМП и другой вид бронетехники, инженерные сооружения, долговременные огневые точки (ДОТ), низколетящие воздушные цели, а также живую силу противника, находящуюся в закрытых и открытых позициях, могут быть применены в любое время суток и в условиях использования активных и пассивных заграждений.

Командование высоко оценило боевую готовность личного состава, участвующего в учениях.

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Ракетные подразделения азербайджанской армии провели практические стрельбы

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