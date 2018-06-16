Россия и Беларусь будут и дальше поставлять вооружения в Баку, что бы ни говорили в Армении - МНЕНИЕ

Поставки РСЗО белорусских "Полонезов" в Азербайджан вызвали серьезную истерию в Армении, и что любопытно, недовольство армян политикой Минска параллельно вылилось в поток критики в адрес Кремля и российского руководства. В сознании армянской общественности целенаправленно формируется образ врага всего армянства в лице - Беларуси - как результат политики руководства этой страны. К слову сказать, в Армении давно точат зуб на белорусов из-за того, что Беларусь никогда не поддерживала агрессивную политику Армении в отношении Азербайджана и тем более участие непризнанного режима в Нагорном Карабахе в переговорном процессе как третьей стороны, которую безуспешно пытается продвигать Армения.

Сейчас с пеной на губах представители политической элиты Армении заявляют претензии Беларуси как союзнику по ОДКБ и ЕАЭС в том, что она, поставляя реактивные системы залпового огня, якобы задается целью столкнуть лбом две конфликтующие стороны с тем, чтобы открыть новый этап гонки вооружений между Баку и Ереваном. При этом как бы, между прочим, некоторые "дальновидные" политики месседжируют в международную аудиторию то, что союзники армян по евразийским проектам - Россия и Беларусь - накачивая военные арсеналы конфликтующих сторон, прилагают усилия к тому, чтобы нарушить хрупкий мир в регионе.

К слову сказать, как правило, армянская сторона выступает в подобном контексте, когда речь идет о поставках любых вооружений в Баку, но никак не в Ереван.

Параллельно военные эксперты пытаются убедить международную аудиторию в том, что закупка "Полонезов" Азербайджаном - ответ на приобретение Арменией росийских "Искандеров". Вывод такой, что Армении ничего не остатеся как покинуть ОДКБ, ТС и ЕАЭС и развернуться к Западу.

Комментируя подобные выводы армянской стороны, независимый эксперт Илья Тропинин в беседе с Day.Az назвал их очередным приступом истериии, в которой время от времени пребывает армянская политическая элита.

По его словам, армянские фобии связаны с безысходностью, в которой пребывает страна из-за глупой политики предыдущего правящего режима.

"Лживыми обвинениями в адрес России армянские политики рискуют полностью дискредитировать себя как союзника России и окончательно лишиться дружеского отношения с ее стороны. Популистские заявления горе-политтехнологов о том, что свержение кремлевской марионетки Сержа Саргсяна и победа "бархатной революции" в Армении поставили в тупик Россию, вызывают насмешку.

Что касается военной сделки между Беларусью и Азербайджаном, то, на мой взгляд, это никак не нарушает обязательства белорусской стороны как союзника Армении по ОДКБ и ЕАЭС и, уж тем более, не угрожает безопасности Армении, как бы там ни пытались выставить данный факт подобным образом", - считает политолог.

По его оценкам, все эти необоснованные обвинения армянских горе-политиков, адресованные России и Беларуси, - полнейший абсурд, результат их больного воображения.

По его словам, и Россия, и Беларусь - как стратегические партнеры Азербайджана - будут и в будущем сотрудничать в военной сфере, несмотря на недовольства и необоснованные претензии армянской стороны.

Матанат Насибова