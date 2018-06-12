В Азербайджане предлагается внести изменения в закон «О получении информации» - ПОДРОБНОСТИ

В Азербайджане предлагается внести изменения в закон "О получении информации".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно изменениям в статью 30 (Способы разглашения информации), сведения о годовой финансовой деятельности бюджетных организаций, юридических лиц публичного права, созданных от имени государства, внебюджетных государственных фондов, хозяйственных обществ, 30 процентов и более акций которых принадлежат государству, в том числе порядок разглашения в информационных ресурсах информации, относящейся к выделенным из госбюджета средствам или выделенного для использования ими имущества, утверждает орган, установленный соответствующим органом исполнительной власти.

Проект будет вынесен на обсуждение на заседании комитета по правовой политике и государственному строительству парламента 13 июня.

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