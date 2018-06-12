МИД Азербайджана о визите журналиста портала Eurasianet.org в Нагорный Карабах

Азербайджан не согласен с большинством материалов, опубликованных на портале Eurasianet.org о стране, и считает их предвзятыми. Но учитывая, что Eurasianet.org направил предварительное обращение в Азербайджан по поводу визита журналиста на оккупированные земли, а также проявленное уважение к законам и территориальной целостности страны, и исходя из принципов уважения к свободе медиа, не было возражения против визита журналиста.

Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя информацию в социальных сетях о визите на оккупированные земли корреспондента портала Eurasianet.org Джошуа Кючеры, передает Day.Az.

Гаджиев отметил, что 25 и 30 мая в МИД Азербайджана поступили два официальных письма за подписью генерального директора расположенного в Нью-Йорке портала Eurasianet.org о визите 2-9 июня редактора по Кавказскому региону Джошуа Кючеры в Нагорный Карабах.

"В письме было выражено уважение к законам Азербайджана и признание Нагорного Карабаха как неотъемлемой части Азербайджана. Также в письме отмечалось, что данный визит ни в коем случае не подразумевает признания какого-либо статуса Карабаха и неуважения к территориальной целостности и суверенитету", - добавил Гаджиев.

По словам главы пресс-службы МИД, эти письма были приняты в качестве заявки на аккредитацию представителей СМИ на территории Азербайджана.

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