В Азербайджане принят закон о защите детей от вредной информации

Парламент Азербайджана на пленарном заседании во вторник обсудил в первом чтении законопроект "О защите детей от вредной информации".

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Агия Нахчыванлы рассказала о новом законопроекте и сказала, что он состоит из пяти глав, 19 статей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Нахчыванлы отметила, что этот закон, в соответствии с частью один пункта один статьи 94 Конституции в связи реализацией прав детей на получение соответствующей их возрасту информации, определяет мероприятия по защите детей от вредной для них информации и регулирует отношения в этой области.

Законопроект после обсуждения был принят в первом чтении.