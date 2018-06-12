МИД Азербайджана: Претензия Армении об участии сепаратистского режима в переговорах преследует цель сохранить статус-кво

Очень сложно комментировать заявления, которые не соответствуют логике и носят совершенно абсурдный характер. Последнее заявление замминистра иностранных дел Армении Шаварша Кочаряна из этого ряда, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом во вторник сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление Кочаряна.

По словам главы пресс-службы МИД, в течение всех этих лет еще со времен Тер-Петросяна Азербайджан ведет переговоры непосредственно с Арменией. Независимо от того, родился кто-то в Карабахе или нет, Азербайджан вел переговоры с президентами Армении.

"Выдвинутая Арменией претензия об участии так называемого режима, созданного в результате оккупации, захвата и кровавой этнической чистки, преследует цель парализовать процесс переговоров, сохранить основанный на оккупации статус-кво и аннексировать оккупированные территории Азербайджана", - сказал Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.