В Эскишехире состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом

12 июня в Эскишехире состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече было отмечено успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией в политической, экономической и других сферах. Было подчеркнуто значение совместно реализуемых Азербайджаном и Турцией важных глобальных проектов, в том числе проекта TANAP.

В ходе беседы было отмечено осуществление широкого сотрудничества в энергетической сфере. Главы государств выразили уверенность в том, что наши связи и впредь будут укрепляться и расширяться во всех областях.

На встрече состоялся обмен мнениями вокруг двусторонних отношений, а также вопросов, представляющих взаимный интерес.

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