Президент Ильхам Алиев: «Южный газовый коридор» образует формат нового сотрудничества в Евразии

"Южный газовый коридор" образует формат нового сотрудничества, взаимодействия в Евразии. Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления во вторник на церемонии открытия Трансанатолийского трубопровода (TANAP) в турецком городе Эскишехир.

Глава государства подчеркнул, что "Южный газовый коридор" - проект энергетической безопасности.

"А энергетическая безопасность является вопросом национальной безопасности для любой страны. Именно в этом заключается значение "Южного газового коридора" - энергетическая безопасность и диверсификация энергетических ресурсов. Посредством "Южного газового коридора" азербайджанский газ по новым маршрутам будет поставляться на рынки Турции и Европы. "Южный газовый коридор" - проект новых маршрутов и нового источника. Он, в подлинном смысле слова, служит вопросу энергетической диверсификации", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что в реализации этой большой работы участвовали компании SOCAR, BOTAŞ и ВР, они - акционеры TANAP.

"Хочу выразить им свою признательность. Я благодарен всем участвовавшим в этих делах компаниям за то, что они смогли выполнить такую большую работу с высоким качеством и в короткий срок. "Южный газовый коридор" образует формат нового сотрудничества, взаимодействия в Евразии. Если в начале нашей работы - в начале 2000-х годов был создан формат трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Грузия-Турция, то сегодня, как я уже отметил, в данном проекте участвуют семь стран. Еще три страны примут участие в этом проекте как наши будущие партнеры. Мы должны постараться сделать еще больше для поставки азербайджанского газа на европейский континент, чтобы наша сфера охвата стала еще шире", - сказал глава государства.