Президент Ильхам Алиев: Еще три страны примут участие в проекте «Южный газовый коридор» как наши будущие партнеры

Еще три страны примут участие в проекте "Южный газовый коридор" как наши будущие партнеры. Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления во вторник на церемонии открытия Трансанатолийского трубопровода (TANAP) в турецком городе Эскишехир.

"Реализация проекта TANAP является очень сложным делом, как в техническом, так и в финансовом отношении. Но мы очень успешно справились с ним. Сдача сегодня в эксплуатацию TANAP создает прекрасные возможности для соседних и дружественных стран", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что TANAP объединяет семь стран, многие компании.

"TANAP, являющийся неотъемлемой часть "Южного газового коридора", - незаменимый инфраструктурный проект для решения вопросов энергетической безопасности сегодня и в будущем. Церемония официального открытия "Южного газового коридор была организована две недели назад - 29 мая в Баку. "Южный газовый коридор" состоит из четырех крупных проектов. Разработка газового месторождения "Шах Дениз-2" - запасы этого месторождения составляют 1,2 триллиона кубометров, Южнокавказский трубопровод, проекты TANAP и ТАР. Три из этих четырех проектов уже реализованы, завершились. А ТАР реализован на 72 процента. Уверен, что в ближайшие два года проект ТАР также завершится. Таким образом, крупнейший в Европе инфраструктурный проект "Южный газовый коридор", требующий инвестиций в размере 40 миллиардов долларов, будет реализован. Это историческое достижение позволит нам поставлять богатые газовые ресурсы Азербайджана на рынки Турции и Европы коротким и безопасным путем, в диверсифицированной форме", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что "Южный газовый коридор" образует формат нового сотрудничества, взаимодействия в Евразии.

"Если в начале нашей работы - в начале 2000-х годов был создан формат трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Грузия-Турция, то сегодня, как я уже отметил, в данном проекте участвуют семь стран. Еще три страны примут участие в этом проекте как наши будущие партнеры. Мы должны постараться сделать еще больше для поставки азербайджанского газа на европейский континент, чтобы наша сфера охвата стала еще шире", - сказал глава государства.