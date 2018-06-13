Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию - ФОТО

13 июня 2018 01:21

12 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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