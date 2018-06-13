Азербайджан и Турция творят историю: реализован грандиозный региональный проект

Миллиарды долларов инвестиций. Более трех лет упорной работы. И вот исторический момент настал. Во вторник в турецком городе Эскишехир состоялась официальная церемония открытия Трансанатолийского газопровода, поистине грандиозного проекта, призванного внести вклад в обеспечение энергетической безопасности как Турции, так и всей Европы.

Начало TANAP было положено 17 марта 2015 года в турецком городе Карс. Газопровод является одним из ключевых элементов масштабного проекта "Южный газовый коридор", который обеспечит прямую доставку азербайджанского газа в Европу. TANAP протяженностью 1850 километров проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. Его первоначальная пропускная способность составит 16 миллиардов кубических метров газа в год, (из которых 6 миллиардов поступит в Турцию, 10 миллиардов - в Европу). В перспективе эта цифра вырастет почти вдвое - до 31 миллиарда кубометров.

Своевременную реализацию такого масштабного проекта, проекта невероятно сложного как с технической, так и с финансовой точки зрения можно считать невероятным успехом для Азербайджана, Турции и зарубежных партнеров. Не секрет, что порою проекты такого уровня не реализуются, остаются только на бумаге в силу различных причин. Причин экономического, технического, а порою и политического характера.

Именно поэтому открытие TANAP - очередное свидетельство лидерства Азербайджана и Турции в регионе, очередное подтверждение того, что две страны являются надежными партнерами, партнерами, своевременно выполняющими взятые на себя обязательства. Несомненно, залогом своевременной и успешной реализации проекта стала политическая воля президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Оба лидера продемонстрировали, что целеустремленность, готовность претворять в жизнь задуманное, являются залогом успеха. А тот факт, что средства для TANAP выделили такие международные финансовые организации, как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиции является своего рода индикатором доверия к проекту.

Первый коммерческий газ в TANAP попадет уже к концу июня текущего года. Именно тогда трубопровод будет подключен к национальной газораспределительной сети Турции. На первом этапе через TANAP в Турцию будет транспортироваться два миллиарда кубометров азербайджанского газа в год. В течение нескольких лет этот объем будет доведен до шести миллиардов кубометров. Таким образом Азербайджан сможет обеспечивать до 14 процентов потребностей Турции в природном газе.

А уже к 2020 году Азербайджан сможет непосредственно внести вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы. Именно тогда TANAP будет объединен с другим трубопроводом TAP, который позволит напрямую выводить азербайджанский газ на рынки Старого Света. Путем системы интерконнекторов география экспорта топлива будет расширена. В частности, о заинтересованности Украины в подключении к "Южному газовому коридору" заявил президент этой страны Петр Порошенко. Не стоит забывать и того, в перспективе не исключается транспортировка по "Южному газовому коридору" и газа из других стран.

Одним словом, Азербайджану и Турции есть чем гордиться. Не случайно, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия TANAP назвал проект очередной победой Турции и Азербайджана. Победой, которая, несомненно, откроет путь для еще больших успехов.

Илькин Шафиев, обозреватель Trend