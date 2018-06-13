Азербайджан открыл новую эру в европейской энергетике. Послесловие к запуску TANAP

12 июня главные мировые энергетические и экономические новости приходили из турецкого города Эскишехир. Здесь состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию газопровода TANAP - важного звена "Южного газового коридора". В церемонии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, лидер народа Северного Кипра Мустафа Акынджи, президент Сербии Александр Вучич, президент Украины Петр Порошенко.

В информационных агентствах мелькают красноречивые цифры: протяженность трубопровода TANAP составляет 1805 километров, диаметр - 56 и 48 дюймов, а по Мраморному морю - 36 дюймов. Максимальная высота территории, по которой проходит трубопровод, составляет 2700 метров над уровнем моря. От магистрального трубопровода отходят два ответвления в газораспределительную систему Турции, его максимальная пропускная способность составляет 31 миллиард кубометров в год. На первом этапе проекта пропускная способность TANAP составит 16 миллиардов кубометров в год. TANAP - второе звено "Южного газового коридора", одного из крупнейших в мире инфраструктурных проектов.

Еще в 2013 году, подписывая окончательное инвестиционное решение по проекту "Шах-Дениз", Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал его "Контрактом XXI века". Сегодня уже не осталось сомнений: Азербайджан стоит на пороге газового бума, и азербайджанское "голубое топливо" окажет не меньшее влияние на энергетический рынок и энергетическую безопасность Европы, чем азербайджанская нефть на рубеже XX-XXI веков, когда в турецком порту Джейхан первые танкеры начали заполняться азербайджанским "черным золотом". Тогда это была смелая задумка, амбициозный план, которому еще предстояло стать реальностью. И, что греха таить, в успех проекта верили тогда далеко не все. Не говоря о том, что Азербайджану пришлось столкнуться и с открытым противодействием.

Но теперь новый трубопровод - уже реальность. И произошло это благодаря политической воле, решимости и безупречно выстроенной дипломатической стратегии нашей страны и ее Президента - Ильхама Алиева. И, конечно же, испытанному партнерству Азербайджана и Турции.

Выступая на церемонии в Эскишехире, Президент Ильхам Алиев подчеркнул: "Сдача сегодня в эксплуатацию TANAP - очередное проявление турецко-азербайджанского братства. TANAP является очередной победой Турции и Азербайджана. TANAP - исторический проект. Сегодня мы вместе пишем энергетическую историю XXI века. Это - история сотрудничества, история стабильности. Наши энергетические проекты приносят региону стабильность". Как подчеркнул глава государства, "реализация такого гигантского проекта, как TANAP, стала возможной благодаря совместной твердой политической воле лидеров Турции и Азербайджана. Это не первый наш совместный проект. До этого - в 2006 году мы отметили открытие нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. В 2007 году вместе открыли газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. В прошлом году вместе открыли железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Во всех этих церемониях открытия мы участвовали вместе с моим дорогим братом Реджепом Тайипом Эрдоганом. И сегодня, в этот исторический день мы тоже вместе. Это свидетельствует о том, что любой проект, выдвинутый по нашей инициативе, находит отражение в жизни. Потому что за этим стоят наша продуманная политика, твердая воля и наше братство".

А вот тут надо поподробнее. Азербайджан и Турцию связывает многое. Но еще в начале девяностых, когда только недавно рухнули существовавшие в СССР барьеры, а Азербайджан и Турция, по-настоящему братские страны, только начали выстраивать свое новое партнерство, были и те, кто высказывал весьма скептические оценки по этому поводу: дескать, концерты эстрадных "звезд", футболки с героями популярных сериалов и туристические поездки - это хорошо, но для серьезной дипломатии явно недостаточно.

Теперь же под братские отношения Баку и Анкары подведен прочный экономический базис. И на этом фоне уже совершенно иное звучание получили слова Президента Азербайджана о партнерстве двух стран: "Мы в Азербайджане очень рады успехам, достигнутым под лидерством Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Благодаря неустанной деятельности Президента Эрдогана Турция превратилась в большую силу в мировом масштабе. Турция является страной, определяющей мировою повестку дня. Мы в Азербайджане рады этому. Сила Турции - наша сила, и наша сила - в единстве. Мы уже много лет демонстрируем это единство. Сегодня в мире очень трудно найти другие страны, которые были бы столь близки друг к другу, так поддерживали друг друга. Турецко-азербайджанское единство, братство являются важным фактором и для наших стран, и для наших народов, для региона, и для Евразии".

Добавим от себя: не только для Евразии, но и для Европы, где слова об энергетической безопасности из мечты становятся реальностью.

Справедливости ради, о диверсификации источников энергоносителей говорили на европейском континенте уже давно. И вроде бы не было недостатка в проектах. Но именно Азербайджан, напомним в который уже раз, предлагал именно новые источники, а не просто трубопровод от старого поставщика по новому маршруту. Это был взаимовыгодный для всех проект. Но...

"В последние годы были проведены многочисленные обсуждения о поставке больших объемов азербайджанского газа на европейский континент, организованы многие мероприятия. Но, к сожалению, все они были безрезультатными, - напомнил Президент Ильхам Алиев. - Поэтому Турция и Азербайджан пришли к решению самим выдвинуть новый проект, который вместе назвали TANAP. Соглашение по TANAP мы подписали с Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2012 году в Стамбуле. В тот день на церемонии подписания мы выразили желание увидеть сегодняшний день, и Аллах даровал нам эту возможность. За эти годы мы проделали большую работу. Реализация проекта TANAP является очень сложным делом, как в техническом, так и в финансовом отношении. Но мы очень успешно справились с ним. Сдача сегодня в эксплуатацию TANAP создает прекрасные возможности для соседних и дружественных стран. TANAP объединяет семь стран, многие компании. TANAP, являющийся неотъемлемой частью Южного газового коридора, - незаменимый инфраструктурный проект для решения вопросов энергетической безопасности сегодня и в будущем".

После чего напомнил: "Церемония официального открытия Южного газового коридора была организована две недели назад - 29 мая в Баку. Южный газовый коридор состоит из четырех крупных проектов. Разработка газового месторождения "Шахдениз 2" - запасы этого месторождения составляют 1,2 триллиона кубометров, Южно-Кавказский трубопровод, проекты TANAP и ТАР. Три из этих четырех проектов уже реализованы, завершились. А ТАР реализован на 72 процента. Уверен, что в ближайшие два года проект ТАР также завершится. Таким образом, крупнейший в Европе инфраструктурный проект "Южный газовый коридор", требующий инвестиций в размере 40 миллиардов долларов, будет реализован. Это историческое достижение позволит нам поставлять богатые газовые ресурсы Азербайджана на рынки Турции и Европы коротким и безопасным путем, в диверсифицированной форме".

Сегодня этот в лучшем смысле слова амбициозный проект становится реальностью. А в Баку принимают заслуженные поздравления.

Трансанатолийский газопровод (TANAP) внесет вклад в энергобезопасность Европы и Турции, сказала журналистам в Анкаре заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк. "США не инвестировали в TANAP и не получат коммерческую выгоду от реализации проекта. Несмотря на это, Вашингтон поддерживает реализацию проекта, поскольку он способствует диверсификации поставок энергоресурсов и энергобезопасности", - сказала С.Оудкирк, слова которой приводит агентство "Анадолу".

"Газопровод TANAP, по которому азербайджанский газ будет поставляться на европейские рынки, позволит диверсифицировать поставки энергоресурсов. Для стран, которые будут покупать азербайджанский газ, этот проект означает диверсификацию. С другой стороны, это также большой вклад в обеспечение энергетической безопасности стран", - добавила дипломат.

Официальное открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося частью проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК), и предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, рассматривается как ключевая веха в реализации этого проекта, заявил агентству Trend вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

"Трансанатолийский газопровод вместе с Южнокавказским и Трансадриатическим трубопроводами является неотъемлемой частью "Южного газового коридора". Поэтому его официальное открытие является важной вехой, поскольку он позволит транспортировать газ из Каспийского региона в Турцию на коммерческой основе. Другими словами, мы превращаем намерения в реальность и достигаем реального результата в рамках Энергетического союза", - сказал вице-президент Еврокомиссии. По его словам, "мы все выиграем от этого "моста" между Каспийским регионом и рынком ЕС. В наших общих интересах добиться успеха (в реализации этого проекта). Наша долгосрочная цель - создать общеевропейский энергетический рынок, основанный на свободной торговле, конкуренции и диверсифицированных поставках, источниках и маршрутах. Это показывает, что Энергетический союз не останавливается на границах ЕС и имеет сильное внешнее измерение".

И, конечно же, можно долго и обстоятельно перечислять перспективы, которые новый проект открывает перед Азербайджаном. Реализация "Южного газового коридора" для нашей страны - это инвестиции и рабочие места. Это гарантии политической безопасности от влиятельных союзников. Это, наконец, прочный экономический базис в отношениях с Евросоюзом. Укрепление налаженного партнерства с Турцией и Грузией. И, будем откровенны, приток в экономику страны солидных доходов уже от экспорта "голубого топлива". А все это вместе складывается в очередной грандиозный успех Азербайджана, энергетической стратегии и политики нашей страны. Той политики, у которой есть автор - Президент Ильхам Алиев.

Нурани,

специально для Day.az