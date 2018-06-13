Никол Пашинян будет опираться на террористов

Не признав террористов "Сасна црер" политзаключенными, премьер-министр Армении Никол Пашинян, тем не менее, начал по одному выпускать их на свободу.

Он даже смог привлечь в этом деле блок "Царукян", депутаты которого с большой любовью подписывают ходатайства. Как пишут армянские СМИ, понятно, что Никол Пашинян пытается избавить себя от лишней головной боли, которую могут причинить ему террористы. Но в то же время очевидно, что до этого состоялись внутренние торги, иначе заключенные не заявили бы о готовности сразу после выхода из тюрьмы поддержать новое правительство.

И теперь армянские политологи ломают голову, а в каких вопросах они будут поддерживать Никола Пашиняна?

Места в управленческих звеньях они занять не могут. Значит, остается общественное поле Армении. А здесь для террориств уж точно дело найдется. Именно об этих делах сегодня на своей фейсбуковской странице прозрачно намекнула актриса, активистка группы поддержки "Сасна црер" Тамара Ованисян. Эта мадам написала, что в ближайшее время их основным делом будет требование отставки ряда важных лиц и чиновников. А потом перечислила их имена - католикос Гарегин Второй, викарий Араратской патриаршей епархии архиепископ Навасард Кчоян, мэр Еревана Тарон Маргарян, председатель совета Общественной телерадиокомпании Рубен Джагинян, генеральный прокурор РА Артур Давтян и т.д.

Следует полагать, что это - лишь часть пространного списка. И именно их Пашинян собирается побудить к отставке благодаря "Сасна црер" и их репрессивным отрядам. Руки премьер-министра останутся чистыми, бывшие узники сделают свое черное дело, и все будут довольны.

Садиг Ахмедов