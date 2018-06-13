Над армянским министром вновь насмехаются

Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян открыл Америку.

Он вчера совершенно случайно узнал о подпункте "б" 4-й статьи закона РА "О языке". Согласно этому закону, государственные органы, учреждения, предприятия и организации "обязаны на съездах, сессиях, собраниях, научных конференциях, во время публичных докладов и других официальных и массовых мероприятий обеспечить во время выступлений на неармянском языке синхронный перевод на армянский".

Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян поднял большой шум, распространил циркуляр, дескать, если узнаю, что нарушили закон, всех без исключения оштрафую.

Как пишут армянские СМИ, о том, что Административный кодекс для подобных случаев не предусматривает штрафы, Араик Арутюнян, естественно, не знает. Но это еще не самое главное. Дело в том, что совсем недавно, в день "последнего звонка", премьер-министр РА Никол Пашинян в Дилижанской международной школе выступил на иностранном языке, без синхронного перевода. То есть, премьер-министр, фактически, нарушил закон, нарушил в присутствии министра, и его нужно немедленно привлечь к ответственности - согласно неуступчивой последовательности Араика Арутюняна.

Но у Араика Арутюняна не хватит духу сделать замечание Николу. И когда журналисты спрашивают его об этом, приунывший министр отвечает: "Премьер-министр может говорить на любом языке". Иными словами, либо Пашинян не гражданин Армении, либо то, что позволено Зевсу, не позволено быку. Вот тебе и закон и равенство для всех в Армении.

Садиг Ахмедов