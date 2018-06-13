Минобороны Азербайджана о сегодняшних полетах в бакинском небе

13 июня 2018 11:47

Сегодняшние полеты самолетов и вертолетов в бакинском небе связаны с подготовкой к праздничному мероприятию.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Полеты связаны с подготовкой к праздничному мероприятию, посвященному 100-летнему юбилею Вооруженных сил Азербайджана", - говорится в сообщении.

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