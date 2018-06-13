СНБ провела спецоперацию в фонде мэра Еревана

Служба национальной безопасности Армении выступила с заявлением в связи со специальным мероприятием, проведенным в здании мэрии Еревана, сообщив, что они были осуществлены на основе информации о вымогательствах, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Как сообщает пресс-служба СНБ Армении, от граждан В.Г. и А.Х. поступил сигнал о том, что должностные лица мэрии требовали дополнительную плату за предоставление разрешения на застройку, помимо установленных законом выплат. Чиновники, в частности, требовали заплатить крупные суммы фонду "Ереван".

В процессе подготовки материалов было также установлено, что под указанным предлогом часть полученных на руки денег не вносилась на счет фонда "Ереван", а присваивалась.

Основываясь на сообщении о преступлении, возбуждено уголовное дело. В рамках уголовного дела в кабинете фонда "Ереван", расположенном в здании столичной мэрии, проведен обыск. Проводятся широкомасштабные оперативно-розыскные и следственные мероприятия, устанавливаются обстоятельства вымогательства денег у граждан, расходования средств, цели, а также законность действий.

По информации "Айкакан жаманак", ранее министр образования Араик Арутюнян и депутат НС Лена Назарян подали в суд на фонд, отметив возможность существования там коррупционных схем.

Фонд "Ереван" был зарегистрирован в 2007 году, председатель попечительского совета - мэр Тарон Маркарян, в состав совета входят также заместители, советник мэра, секретарь аппарата, начальники разных управлений мэрии, а также члены Совета старейшин.