Посол Азербайджана: Узбекистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте - ИНТЕРВЬЮ
Узбекистан всегда поддерживал и поддерживает справедливую позицию Азербайджана в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Об этом сказал в среду в эксклюзивном интервью Trend чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гусейнов, передает Day.Az.
Посол напомнил, что в период руководства первого президента Узбекистана Ислама Каримова республика отказалась от установления дипломатических отношений с Арменией до окончательного урегулирования карабахского конфликта и всегда последовательно поддерживала справедливую позицию Азербайджана на международной арене.
"На сегодняшний день президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также неоднократно подчеркивал, что позиция официального Ташкента по вопросу нагорно-карабахского конфликта неизменна: Узбекистан видит урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в безоговорочном выполнении резолюций Совета Безопасности ООН", - отметил Гусейнов.
Посол добавил, что международное сообщество, на его взгляд, не особо утруждает себя в разрешении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в то время как следовало бы всего лишь взять пример с позиции Узбекистана.
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