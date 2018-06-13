Посол Азербайджана: Узбекистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте - ИНТЕРВЬЮ

Узбекистан всегда поддерживал и поддерживает справедливую позицию Азербайджана в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказал в среду в эксклюзивном интервью Trend чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гусейнов, передает Day.Az.

Посол напомнил, что в период руководства первого президента Узбекистана Ислама Каримова республика отказалась от установления дипломатических отношений с Арменией до окончательного урегулирования карабахского конфликта и всегда последовательно поддерживала справедливую позицию Азербайджана на международной арене.

"На сегодняшний день президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также неоднократно подчеркивал, что позиция официального Ташкента по вопросу нагорно-карабахского конфликта неизменна: Узбекистан видит урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в безоговорочном выполнении резолюций Совета Безопасности ООН", - отметил Гусейнов.

Посол добавил, что международное сообщество, на его взгляд, не особо утруждает себя в разрешении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в то время как следовало бы всего лишь взять пример с позиции Узбекистана.

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