Шоу "Голос" с участием Пашиняна взволновало всю Армению

Судя по армянским СМИ, после темы накопительной пенсии самой главной проблемой Армении на сегодня является голос премьер-министра Никола Пашиняна. Точнее, состояние его голосовых связок.

Вся Армения озабочена поиском рецептов борьбы с "фирменным" кашлем дорогого премьера, граждане даже пишут в Минздрав, утверждая что знают, как вылечить своего любимца. А сам Пашинян подогревает этот странный интерес к своей персоне, регулярно информируя на персональной странице в Facebook о том, в каком состоянии находятся его пострадавшие в борьбе за "демократию" голосовые связки.

На днях армянский премьер поведал о подключении к сражению за его здоровье французской медицины, к услугам которой он был вынужден прибегнуть, так как местная медицина - ноль. Некий врач-армянин из Франции, прислушавшись к зову "народной революции", побывал в Армении, чтобы вернуть здоровье любимцу публики.

"Он побывал у нас, чтобы вылечить мой голос. Врачи Армении огорчились - мол, Никол говорит, что медицина Армении бессильна перед моим кашлем. Посмотрим, что может сделать французская медицина", - написал он ранее.

А вчера, и снова в соцсетях, премьер-министр рассказал о причинах и способах справиться с преследующим его кашлем.

"Я провел 15 видов исследований. Проблема моего кашля связана с возбужденностью горла. Врачи заявляют, что мой кашель вызван ларингитом, и чтобы вылечить его, нужно поменьше говорить, но сделать это никак не удается", - сказал Пашинян, отвечая в прямом эфире на своей странице в Facebook на вопросы сердобольных граждан.

Гражданам Армении остается только радоваться, что у их лидера не стоит остро вопрос, например, пяточных шпор или шва после аппендицита. Можно представить себе обсуждения на такую тему в соцсетях и ежедневные отчеты самого премьера...

Зульфугар Ибрагимов