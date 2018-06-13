Владимир Путин: Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются и развиваются очень успешно

Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются и развиваются очень успешно. Об этом в среду сказал Президент России Владимир Путин на прошедшей в Москве встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович, очень рад Вас видеть. Добро пожаловать. Надеюсь, Вы с пользой и интересом проведете это время в Москве. С интересом - потому что исхожу из того, что игра будет красивая, а с пользой - потому что очень много приехало наших коллег из очень многих стран, и есть возможность поговорить со всеми, встретиться, с кем-то познакомиться. И с нашими ближайшими коллегами по СНГ тоже обменяться информацией по текущим делам. Что касается наших двусторонних отношений, то мы их основательно и глубоко обсудим и позанимаемся этим 30 августа в ходе Вашего визита в Россию. Но до этого времени наши коллеги будут работать и будут готовить Ваш визит в Россию.

Но уже сейчас можно сказать, что наши отношения развиваются и развиваются очень успешно. За прошлый год у нас рост товарооборота 34,4 процента, за первый квартал этого года еще почти 19. То есть это очень хороший темп, который нам нужно поддержать.

Что касается политической составляющей, то здесь тоже все стабильно. По линии парламентов идет постоянный контакт, по линии общественных организаций, гуманитарные связи развиваются. Я очень рад Вас видеть. Добро пожаловать!", - сказал Владимир Путин.