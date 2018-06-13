В Центре Гейдара Алиева прошла презентация книги «Нурсултан Назарбаев. Жизненный путь» - ФОТО

В Баку в Центре Гейдара Алиева в среду прошла презентация книги "Нурсултан Назарбаев. Жизненный путь", посвященной жизни и деятельности национального лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Руководитель проекта и автор книги - начальник Канцелярии Президента Казахстана Махмуд Касымбеков.

В издании рассказывается о жизненном пути Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, его борьбе во имя народа и государства. В книгу вошли документы и фотоснимки из личного архива Президента Нурсултана Назарбаева.

Автор предисловия - помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Вначале состоялся показ документального фильма "Избранный временем", посвященного Нурсултану Назарбаеву.

Выступая на мероприятии, Али Гасанов, в первую очередь, сообщил собравшимся о распоряжении Президента Ильхама Алиева о награждении группы государственных деятелей и деятелей науки Казахстана за заслуги в развитии сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.

Али Гасанов отметил, что Нурсултан Назарбаев - это не просто глава государства, но и тот, кто заложил основу исторического развития Казахстана.

Помощник Президента Азербайджана сказал, что книга вышла в свет по инициативе Азербайджанского государства. Книга знакомит читателей с деятельностью Нурсултана Назарбаева и его лидерскими качествами.

Али Гасанов подчеркнул, что в 1990-1992 годах все постсоветские республики получили независимость. После выхода из состава СССР положение Казахстана было ничем не лучше положения Азербайджана. В период советской власти в этническом составе Казахстана произошли серьезные изменения.

"Между населением Казахстана, проживающим в городе, и населением, проживающим в селе, образовалась большая пропасть, проживающее в городе население утратило казахский менталитет, национальную идентичность, в Казахстан были переселены многочисленные этнические группы. Нурсултан Назарбаев мастерски уладил все эти вопросы, без какого-либо противостояния он объединил казахстанский народ и повел путем развития. В результате политики Нурсултана Назарбаева нации в Казахстане живут вместе в условиях дружбы", - отметил Али Гасанов.

Али Гасанов добавил, что связи между Казахстаном и Азербайджан всегда были на высоком уровне.

"Созданные великим лидером Гейдаром Алиевым и Нурсултаном Назарбаевым отношения стратегической дружбы сегодня успешно продолжаются Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Казахстан - это одна из стран, которая больше всего инвестирует в Азербайджан", - сказал помощник Президента Азербайджана.

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