Дональд Трамп поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент США Дональд Трамп направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Рамазан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

От имени американского народа Мелания и я передаем Вам и азербайджанскому народу поздравления по случаю праздника Рамазан.

Отмечая завершение месяца Рамазан, мы вспоминаем священную традицию помогать соседям и делить хлеб-соль с людьми, принадлежащими ко всем слоям общества, которая проистекает из приверженности к таким присущим исламской религии чувствам, как справедливость и милосердие. Этот праздник напоминает об ответственности поддерживать друг друга в дружбе и строить общество, где каждый может реализовать свой потенциал.

Соединенные Штаты - родина представителей различных вероисповеданий, включая американских мусульман, внесших важный вклад в нашу страну и достойно служащих в наших вооруженных силах.

По случаю этого знаменательного праздника желаю всем мусульманам здоровья и благополучия в предстоящем году", - говорится в поздравлении.