В Ереване допросили Сейрана Оганяна

Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян был допрошен в рамках уголовного дела, возбужденного по факту злоупотреблений в министерстве обороны Армении в период с 2014 по 2017 гг. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по госдоходам, передает Day.Az со ссылкой на Спутник Армения.

Уголовное дело возбуждено в следственном управлении КГД, и в рамках дела были допрошены действующие и бывшие высокопоставленные должностные лица оборонного ведомства.

Нарушения были выявлены в процессе государственных закупок, в настоящее время уже предъявлено обвинение бывшему начальнику производственно-технического отдела управления Минобороны по капитальному строительству и расквартированию войск Григору Барсегяну. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, мошенничестве в особо крупном размере, подлоге документов. А глава вышеназванного управления Ашот Григорян обвиняется в попытке мошенничества в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и подлоге документа.

При согласии прокурора принято решение о временном прекращении полномочий Григоряна на посту начальника управления. В ходе следствия были проведены обыски в кабинетах должностных лиц Минобороны, допрошены несколько десятков людей, в том числе и Оганян. Предварительное следствие по делу продолжается.