МИД Азербайджана: Визит президента Армении в оккупированный Кельбаджар служит обострению ситуации

Визит президента Армении Армена Саркисяна на оккупированные территории Азербайджана, в том числе в Кельбаджарский район, является провокацией и служит обострению ситуации.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

По его словам, это еще раз доказывает, что разговоры руководства Армении о мире или сотрудничестве ни что иное, как лицемерие и попытка обмануть международную общественность.

"Руководство Армении в день визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ своими провокационными и деструктивными шагами, в том числе необоснованными претензиями на участие сепаратистского режима в переговорах, открыто демонстрирует, что Армения совсем не заинтересована в решении конфликта путем переговоров, демонстрирует, что проводит политику аннексии азербайджанских территорий путем сохранения статус-кво и военной агрессии. Эта политика, которую продолжает проводить руководство Армении, серьезно угрожает региональному миру и безопасности. Еще раз заявляем, что Армения в полной мере несет ответственность за существующее положение", - сказал Гаджиев.