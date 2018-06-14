Сергей Марков: Армения пытается манипулировать своими партнерами из-за продажи «Полонезов» Азербайджану

В интервью "Москва-Баку" директор Института политических исследований Сергей Марков выразил свою оценку значимости дружеского визита Президента Азербайджана в Москву, а также прокомментировал протесты Армении против продажи Азербайджану ракетных комплексов "Полонез". Day.Az представляет читателям данное интервью.

- Сергей Александрович, Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Москву для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Напомню, что в 2015 году президент Путин также нанес дружеский визит в Баку для участия в церемонии открытия первых в истории спорта Европейских игр.

- Визит Президента Ильхама Алиева в Москву в дипломатическом протоколе зафиксирован как рабочий. Но я бы определил его как дружеский. Президент Ильхам Алиев приехал как друг Владимира Путина, как президент дружественной страны, приглашенный на столь важное в жизни России событие. Это еще раз подчеркивает особые теплые отношения между президентами наших стран. Более того, участие Президента Ильхама Алиева в церемонии открытия чемпионата мира еще раз показывает отношение Азербайджана к России, его поддержку на фоне непростой ситуации для России в мире - санкционной политики по отношению к России стран Запада. Азербайджан и сам периодически испытывает на себе несправедливое отношение некоторых западных структур.

Как отметили главы государств, в отношениях все стабильно. По словам Президента Азербайджана, политическое взаимодействие находится на очень высоком уровне, Россия и Азербайджан - надежные друзья и партнеры.

Главы государств обсудили круг тем, представляющих взаимный интерес. В информации для СМИ вышла прежде всего тема экономического сотрудничества. Полагаю, что на переговорах был затронут и вопрос нагорно-карабахского урегулирования. Азербайджан устал ждать подвижек от Армении. Уже годами нет результатов переговоров и терпение у Азербайджана заканчивается.

Как и сказал, обсудили двусторонние экономические отношения, которые, с одной стороны, позитивно развиваются, с другой, есть огромное количество неиспользованных возможностей. Российский рынок мог бы принять гораздо больше сельхозпродукции из Азербайджана. Россия и Азербайджан могли бы в большей степени развивать туристический рынок. Известно, что Баку - прекрасная туристическая столица, но есть и другие регионы Азербайджана, которые могли бы привлечь российских туристов.

Россия и Азербайджан могут сотрудничать в вопросе поставок энергоносителей. Для обеих наших стран важно добиться минимальный конкуренции на мировом энергетическом рынке. Москва и Баку заинтересованы в том, чтобы оптимизировать прибыль друг друга.

Также полагаю, что президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев могли обсуждать международную повестку, в частности, вполне возможно, что президенты поднимали вопрос взаимопомощи, посредничества в случае возникновения региональных противоречий.

- Президент Азербайджана также принял участие в открытии газопровода TANAP в Турции. Какова позиция России по тому, что ее соседи открывают такие проекты?

- Во-первых, открытие Азербайджаном Южного газового коридора, в затем и открытие TANAP - это огромный успех Азербайджана. Южный газовый коридор, TANAP должны значительно увеличить финансовые поступления в бюджет Азербайджана, в экономику республики. Россия с пониманием относится к такого рода проектам. В Москве с уважением относятся к стратегическим интересам братской страны по обеспечению транспортировки энергоносителей на большие европейские рынки.

При этом, как я уже отметил, между руководствами России и Азербайджана стоит задача сотрудничать и не позволять Евросоюзу провоцировать излишнюю конкуренцию между нами.

- Россия - один из главных экспортеров вооружения Азербайджану. Москва прекрасно знает, что Баку также закупает вооружение у Израиля, Беларуси и других партнеров. На днях Азербайджан продемонстрировал закупленные у Минска ОТРК "Полонез". В Армении сразу зазвучали обвинения в адрес Минска, что партнеры по ОДКБ так не поступают...

- Со стороны Армении такие заявления - это элемент дипломатического давления. Ереван прекрасно понимает, что Минск заинтересован в продаже своей военной техники, получать доход в бюджет. Ничего недружественного здесь нет. Просто Армения пытается сделать своих партнеров виноватыми, чтобы потом, манипулируя ими, попытаться получить от этого выгоду.

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