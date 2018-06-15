Акиф Меликов: Памяти спасителя Азербайджана

Двадцать пять лет. С точки зрении историков - сущий пустяк. Но с точки зрения жителей страны, которая превращена в оазис спокойствия в бушующем море турбулентности, нестабильности и катаклизмов, - это огромный срок. И сегодня, в День национального спасения азербайджанского народа, мы воздаем дань глубочайшего уважения тому, кто подарил нам эти 25 лет мира, процветания, уверенности в завтрашнем дне. Мы преклоняемся перед памятью Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, который спас наше молодое независимое государство.

Вспомните, что в июне 1993 года в Азербайджане сложилась взрывоопасная обстановка, которая могла привести к началу гражданской войны. Несложно понять, сколь губительные процессы могли за ней последовать. На кону стоял вопрос самого существования нашего государства. К счастью, мудрость азербайджанского народа и политический гений Гейдара Алиева предотвратили реализацию столь кошмарного сценария, которому, безусловно, радовались бы враги нашего государства, не скрывающие своих территориальных претензий к Азербайджану.

Судьбоносный поворот в новейшей истории нашей страны произошел 15 июня 1993 года, когда Гейдар Алиев был избран председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. По сути, именно с этого момента началось стремительное развитие страны в экономическом и политическом плане. Я неспроста связываю два этих понятия. Ведь политика есть самое концентрированное выражение экономики.

Но именно она, экономика, является фундаментом, на котором возводится государство. Чем сильнее экономика того или иного государства, тем оно прочнее, сильнее, независимее. Кроме того, экономика - наука о рациональном использовании ограниченных ресурсов. И именно этим, рациональным, грамотным, во благо нашего народа и государства использованием ресурсов Азербайджана Гейдар Алиев обеспечил нашу нынешнюю стабильность и процветание.

Крупные нефтяные месторождения Азербайджана привносят стабильность на мировой энергорынок. Об этом говорилось в послании Президента США Дональда Трампа, направленном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Это - справедливая оценка роли нашей страны на мировом энергетическом рынке. Но все это было бы невозможным без кропотливого труда и политической воли Гейдара Алиева.

Именно благодаря этим факторам, 20 сентября 1994 года во Дворце "Гюлистан" было заключено соглашение между западными нефтяными компаниями и независимым Азербайджаном. Так открылась одна из важнейших страниц новейшей истории Азербайджанской Республики. Соглашение, впоследствии заслуженно названное "Контрактом века", действительно навеки внесено в нефтяную летопись Азербайджана, в историю нашего молодого государства. И благодарны за это мы должны быть Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, для которого благо нашего народа всегда было высшим законом.

Ныне мы живем в совсем ином Азербайджане. Мы привыкли к тому, что нашу страну справедливо называют самым экономически развитым государством Южного Кавказа. Мы привыкли к тому, что наше государство проводит ювелирную внешнеполитическую линию, успешно демонстрируя пример равноудаленности и равноприближенности к ведущим мировым державам. Мы привыкли слышать о том, сколь высок авторитет Азербайджана в мире.

Мы привыкли к тому, что азербайджанская армии наводит страх на врага. Мы знаем, что она способна выполнить все поставленные перед ней задачи. Мы видим, что время работает на Азербайджан - находящаяся в самоизоляции Армения все глубже погружается в болото экономических, внутриполитических, демографических проблем. Мы видим, что весь мир признает территориальную целостность Азербайджана, несмотря на все попытки мощного армянского лобби добиться признания самопровозглашенного образования, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях.

Мы привыкли к тому, что Азербайджан превратился в место проведения огромного числа спортивных и культурных мероприятий мирового уровня, к гастролям звезд оперы, балета, классической музыки, эстрады первой величины. Деятели культуры, искусства Азербайджана привыкли к тому, что государство по достоинству оценивает их труд, выделяя им самые высокие пенсии и стипендии, награждая высокими званиями и государственными наградами.

Одним словом, мы привыкли к стабильности, мы уверены в завтрашнем дне. Но всего этого прекрасного настоящего и будущего не было бы, если бы не Гейдар Алиев. И сегодня, в День национального спасении азербайджанского народа, считаю своим долгом поклониться светлой памяти этого гениального политика, мудрого руководителя, величайшего патриота Азербайджана.

Уверен, что аналогичные чувства испытывают миллионы азербайджанцев, в том числе и проживающих вне пределов своей исторической Родины. О том же будут говорить и будущие поколения азербайджанцев, с гордостью глядя на процветающую страну, которая была спасена Гейдаром Алиевым.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана