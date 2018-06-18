Неблагодарный Пашинян рискует остаться без союзников

В Армении настали новые времена. Так, во всяком случае, пытается уверить всех новое правительство. Премьер-министр Никол Пашинян обещает достойные зарплаты и пенсии, искоренение коррупции, выход экономики из тени и множество других благ и позитивных изменений, большинство которых народ Армении потерял после распада СССР.

По хорошему, граждане РА должны бы испытывать состояние дежавю. Уже более четверти века власть, разграбившая страну и обирающая их ежедневно, пела те же песни про развитие, инвестиции и борьбу с коррупцией. Как там у классика? Свежо предание, а верится с трудом. Но нынешнее состояние власти в Армении скорее напоминает творчество другого классика-баснописца. Помните? Однажды Лебедь, Рак да Щука... а воз, помнится так с места и не сдвинулся.

Вот и в Армении пресловутые реформы, стартующие под громкие оптимистические лозунги "уличного премьера", уже на законодательном этапе хромают вовсю.

Как выяснилось, в правительстве, как и в парламенте, царит разлад и брожение. Ушла с поста министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян, выступившая против пенсионной реформы, согласно которой, с первого июля в обязательном порядке в иностранные фонды будут отчисляться 10% от заработной платы, из которых 7,5% будет предоставлять за граждан правительство. По ее мнению, обязательный компонент ограничивает право граждан распоряжаться своими средствами. Министр предлагала отложить пенсионную реформу на год, в течение которого она должна была быть пересмотрена. Отказ правительства принять ее доводы и послужил причиной отставки.

Против принятия пенсионной программы выступали представители фракции "Царукян" и АДРФ "Дашнакцутюн". В ходе обсуждений министр экономического развития Арцвик Минасян (от АРФД) отметил, что обязательный элемент накопительной системы в ближайшем будущем станет предметом обсуждения с точки зрения его соответствия Конституции. Аналогичную точку зрения выражают и представители "Царукян", считая принудительный компонент антиконституционным, сообщает regnum.ru.

Однако, есть здесь "маленький" нюанс. Тандилян, покинувшая правительство, была членом партии "Светлая Армения", входящей в парламентскую фракцию Никола Пашиняна "Елк". Она одновременно покинула ряды этой партии. Другие представители партии все увереннее говорят о том, что на предстоящие досрочные выборы пойдут без партии Пашиняна "Гражданский договор". То есть мы становимся свидетелями того, что новая правящая партия, малочисленная и без особого влияния, рискует остаться вообще без союзников.

Другой более очевидный факт состоит в том, что программа нового правительства от старых не сильно то и отличается. По мнению критиков, содержание ее не оригинально, мало конкретики, много "грандиозных, но невыполнимых задач, и даже западные пенсионные фонды остались в наследство от старого правительства. Так же дело обстоит с прогнозами на будущее программы - судьба ее ожидает та же, что и прожекты прежнего руководства, которые в условиях печальных реалий современной Армении изначально были обречены на провал.

Однако, Пашинян не унывает, по крайней мере, на словах. "Волшебная палочка у нас есть, и мы решим все проблемы, заявил премьер на брифинге после принятия программы правительства в Национальном Собрании. Он отметил, что по мановению волшебной палочки бизнес в Армении будет избавлен от всех коррупционных обязательств, а также вернется в налоговое поле, монополий не будет не только де-юре, но и де-факто, бодро цитируют премьера армянские СМИ.

В своем стремлении сохранить и приумножить любовь и веру народа Никол Пашинян иногда доходит до абсурда. Безотносительно несостоятельности его щедрых обещаний "лучшей жизни", он сообщает о намерениях из категории, что называется, "зазеркалья". Так, например, он заявил недавно, что полиция не будет штрафовать за распространенные нарушения, например, за пересечение сплошной линии. Комментарии, как говорится, излишни.

Однако, как известно, в волшебство и сказки, верят главным образом дети, а не взрослые люди. А армяне, когда речь не идет о "сакральных" для них материях, вроде надуманного "геноцида" и непризнанного "Арцаха", безусловно, детской наивностью не страдают. Новое правительство рассматривается в обществе не иначе как "команда Пашиняна" и держится во власти именно благодаря доверию народа к новому премьеру. Остальные члены правительства народу знакомы мало и не очень интересны. Однако, все тяжелейшие проблемы Армении одному человеку ну никак не решить, будь он хоть гениальным политиком, экономистом и специалистом во всех остальных вопросах и сферах в компетенции правительства, чего о премьере точно не скажешь. Очевидно и то, что доверие масс необходимо подпитывать поступками и достижениями, иначе поддержку толпы не спасет никакая харизма. Пока же деятельность нового правительства сосредоточена на критике прошлой власти.

Пашиняну крайне необходимо провести досрочные выборы, которые, как он надеется, изменят расстановку сил в парламенте в его пользу. Однако понятно, что время играет против него и выборы нужно провести как можно раньше, пока доверие к нему остается на пике.

Между тем, стоит ожидать, что если активно педалируемые им досрочные выборы все же состоятся, армянская улица, еще недавно преданная "в доску", припомнит бывшему кумиру его столь неприкрытое предательство.

Р.Рахибоглу