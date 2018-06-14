Али Ахмедов: Азербайджан превратился в сильную страну, у него сильная армия - ФОТО

Сегодня в правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) прошло мероприятие, посвященное 15 июня - Дню национального спасения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняла участие молодежь ПЕА.

Открывая мероприятие, вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь партии Али Ахмедов во вступительной речи отметил, что этот день, знаменующий возвращение Общенационального лидера Гейдара Алиева, открыл новые страницы в истории Азербайджана и положил конец тревожным дням.

"Азербайджан восстановил свою независимость, но столкнулся с тревожными процессами, создающими угрозу для будущего. Тогдашняя власть не смогла обеспечить в стране стабильность, спокойствие, в стране царила нестабильность, экономика переживала регресс, безуспешная внешняя политика создавала угрозу изоляции Азербайджана, в результате армянской агрессии Азербайджан потерял свои территории. Во всех сферах наблюдался кризис. Естественно, что азербайджанский народ был обеспокоен этими процессами, он понимал, что страну из этой ситуации может спасти только Гейдар Алиев, и поэтому пригласил его в Баку. Девятого июня 1993 года Гейдар Алиев вернулся в Баку и 15 июня был избран председателем парламента. Тем самым в Азербайджане стали предприниматься шаги по обеспечению стабильности, и в первую очередь эта стабильность была восстановлена, пресечена дальнейшая потеря территорий страны, предотвращен спад в экономике, и таким образом после возвращения Гейдара Алиева было осуществлено то, чего ждал народ. Азербайджан вернулся к нормальной жизни, и во всех сферах начались серьезные реформы", - отметил Али Ахмедов.

Вице-премьер подчеркнул, что после возвращения Гейдара Алиева стала осуществляться стратегия, приведшая к сегодняшнему развитию Азербайджана. "Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан продолжил успешное развитие. Сегодня Азербайджан превратился в сильную страну, у него сильная армия, и думаю, что азербайджанский народ будет жить еще лучше", - подчеркнул Али Ахмедов.

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