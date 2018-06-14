Али Ахмедов: Визит президента Армении на оккупированные земли Азербайджана является незаконным

Вчерашний визит президента Армении Армена Саркисяна на оккупированные земли Азербайджана является незаконным, и за этот незаконный шаг именно он несет ответственность.

Об этом в четверг сказал вице-премьер Азербайджана, заместитель председателя - исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вице-премьер отметил, что данный вопрос должен вызвать беспокойство у Минской группы ОБСЕ, а также у всех государств, прилагающих усилия и выступающих с заявлениями с целью возвращения оккупированных азербайджанских земель.

"В противном случае будет сложно найти способы решения этого конфликта", - отметил Али Ахмедов.

Вице-премьер добавил, что настанет время, и совершившие это беззаконие будут держать ответ за это.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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