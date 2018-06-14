Армения похожа на стонущего ребенка, у которого отобрали игрушку – РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

В связи с недавними поставками белорусских РСЗО "Полонезов" в Баку, армянские "политики и политтехнологи" обрушились с потоками недовольства и критики в адрес Минска, как союзника по ОДКБ, ЕАЭС, а на этом фоне продолжают нагнетать антироссийскую истерию, аргументируя тем, что Москва не прекращает сотрудничать с Азербйджаном в военно-технической сфере.

Глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, известный российский эксперт Андрей Иванов, в беседе с Day.Az высказал свою точку зрения по этому поводу.

По его словам, в опусах некоторых армянских "аналитиков", первое, что бросается в глаза, это не то, о чём они пишут, а их стиль повествования, который нельзя назвать иначе, как стон.

"Знаете, такой вот неприятный звук пенопластом или железом по стеклу. Вот такое же ощущение, когда читаешь "размышления", таких политологов, экспертов. Их главный месседж - бесконечная обида на другие народы, государства, их президентов за вполне себе рядовые вещи. Вот сейчас в буквальном смысле слова поливают грязью президента Белоруссии Александра Лукашенко за то, что он решил продать Азербайджану "Полонезы".

И это в том же спиче, где рассказывается, как Ереван просил у такого плохого президента вооружение. Логика просто какая-то детская: вначале просят игрушку, а в случае отказа начинают обзываться всеми известными обидными словами. И постоянно "красной нитью" проходит мысль, что почему-то все должны Армении. То что любая суверенная страна может строить свою самостоятельную политику, в головах как-то не укладывается. Россия, к примеру, никогда не критикует никого ни за какие отношения. То же можно сказать и про Белоруссию. И когда армянские политологи пишут, что надо перенимать западные ценности и развивать отношения с Евросоюзом, то хочется спросить: кто не дает?

Разве кто-то мешает Армении выстраивать взаимовыгодные отношения с Западом? Может-это Запад не хочет?

Это Россия выполняет все обязательства по обеспечению безопасности Армении, помогает развиваться экономике этой страны, а вот Западу, страна может быть нужна только как плацдарм для антироссийской политики. Но стройные умозаключения, явно не конёк некоторых армянских политологов. На самом деле, своими весьма капризными текстами, они пытаются шантажировать Москву. Точно так же, как это сейчас делает Пашинян, назначая на высокие должности министров сомнительных личностей.

Мол, если не я, то придут к власти русофобы, поддерживайте меня. И политологи вторят: если не дадите всё, что мы просим, то уйдём на Запад. В действительности Россия, как и другие члены ОДКБ выполняет все взятые на себя обязательства, а сама организация способствует миру и стабильности на пространстве Евразии. И ОДКБ это не враждебная к кому-то организация, а наоборот, инструмент для налаживания отношений между странами", - заявил российский политолог, добавив, что Армении следовало бы использовать механизмы ОДКБ, чтобы наладить отношения с соседями, а не пытаться использовать структуру ради конфронтации с ними.

Матанат Насибова