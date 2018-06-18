Сопредседатели МГ ОБСЕ должны быть более активны в карабахском урегулировании

Очередные заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ о решимости содействовать поиску мирного решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта показывают приверженность стран-участников этой организации мирному решению многолетней проблемы, однако такая готовность давно уже должна найти свое практическое отражение в реальности.

Об этом сказал Day.Az известный азербайджанский политолог, экс-дипломат Фикрет Садыхов.

По его словам, то, что сопредседатели вновь заявили о своей решимости помочь сторонам найти мирное решение конфликта на основе принципов Хельсинкского заключительного акта, включая неприменение силы или угрозы силой, территориальную целостность, равные права и самоопределение народов, - положительный факт, однако важно, чтобы армянская сторона, которая и затягивает решение проблемы, проявила конструктивизм во время переговоров.

"Международные посредники в очередной раз посетили Ереван, и, как уже известно, во время встречи с руководством армянской стороны обсудили встречу глав МИД, которая ожидается в ближайшем будущем. Понятно, что это необходимая миссия со стороны сопредседателей, они периодически посещают регион, пытаются внести вклад в урегулирование конфликта и прочее. Но реальность в том, что пока нет реальных продвижений в карабахском урегулировании. Поэтому важно, чтобы международные посредники, а также ведущие державы были более проактивны и принудили Армению к субстантивному диалогу с Азербайджаном, а не просто к переговорам ради переговоров. На мой взгляд, это самое важное условие в направлении решения проблемы", - заявил профессор Западного университета, отметив важность решения конфликта на основе конструктивного диалога сторон, а не методом силового воздействия.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова