Снайперские винтовки Азербайджана впервые представлены на выставке EUROSATORY в Париже

Изделия военного назначения, производимые на предприятиях министерства оборонной промышленности Азербайджана, представлены на международной выставке оборонной промышленности EUROSATORY-2018 в Париже, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом говорится в сообщении министерства, распространенном в четверг.

Азербайджанская делегация во главе с министром оборонной промышленности Явером Джамаловым находится с визитом во Франции.

На выставке, которая началась 11 июня, демонстрируется 270 наименований изделий министерства оборонной промышленности.

С большим интересом на выставке EUROSATORY осматриваются изделия министерства, впервые представленного на выставке, в частности впервые представленные на международной выставке снайперская винтовка NST 14,5 миллиметра, 81-миллиметровый миномет, боевой модуль с дистанционным управлением, оснащенный 12,7-миллиметровым оружием, национальное бронированное транспортное средство "Tufan", патрульная машина "Гюрза", снайперские винтовки "Истиглал", "Вашаг" и "Ялгузаг".

В рамках визита делегация во главе с министром Явером Джамаловым посетила стенды турецких компаний Havelsan и Çukurova, израильской компании Aeronautics, французской компании Rokcell, немецкой компании Diehl и сербской компании Yugoimport. Были организованы встречи с представителями ведущих компаний, участвующих в выставке.

В ходе встречи министр продолжает обсуждения по поддержке кандидатуры Баку на проведение Всемирной выставки Экспо 2025.

В рамках выставки делегация министерства широко информирует о третьей международной оборонной выставке ADEX-2018, которая пройдет в Азербайджане с 25 по 27 сентября.

Международная выставка оборонной промышленности EUROSATORY-2018 завершится 15 июня.