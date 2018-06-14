Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве

14 июня на стадионе "Лужники" в Москве состоялась торжественная церемония открытия очередного чемпионата мира по футболу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняли участие в церемонии открытия.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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