Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве
14 июня 2018 20:40 278
14 июня на стадионе "Лужники" в Москве состоялась торжественная церемония открытия очередного чемпионата мира по футболу.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняли участие в церемонии открытия.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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