ВС Армении совершили очередную провокацию на линии фронта
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 94 раза, сообщает министерство обороны Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
С позиций, расположенных в селе Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Бердского района, в селе Джил и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана в селе Бала Джафарли Газахского района, в селе Гаралар Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гекарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Акиф Меликов: Памяти спасителя Азербайджана
Армения снова предала Грузию - дешевое "братство" Пашиняна - ПОДРОБНОСТИ
Список "героев армянского народа" пополнился новыми именами - благодаря Пашиняну
-
14 Июн. 20:40 20 812
-
14 Июн. 12:16 14 958
-
00:01 6 547
-
14 Июн. 11:49 6 495
-
14 Июн. 23:08 5 323