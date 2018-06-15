Провальный визит Пашиняна в Москву вогнал армян в стресс - ДЕТАЛИ

Армянское общество находится под стрессом практически постоянно. Причины для стресса находятся всегда, их обеспечивает проводимая Ереваном политика, кто бы ни возглавлял ее в данный момент времени.

После визита Никола Пашиняна в Москву прибавилось сразу несколько поводов для беспокойства, тревожащих и политиков, и экспертное сообщество. Во-первых, почему на встрече с Пашиняном Путин не говорил о Карабахе? Во-вторых, встревожили слухи из Москвы о том, что встречи глав Азербайджана и Армении не будет, потому что не приехал президент Армен Саркисян... Как?! - возмущаются в соседней стране. А кто же глава Армении, как не премьер Никол Пашинян?...

Эти моменты достаточно симптоматичны, считают в экспертных кругах Армении, потому как говорят о том, что Москва не воспринимает всерьез "революционного" премьера и не считает мальчика с улицы главой государства. Там с большим удовольствием общались бы с президентом Арменом Саркисяном. Но что поделать - Серж Саргсян подложил свинью не только своему народу, но и союзникам Армении, внеся изменения в конституцию страны.

И в ходе поездки Пашиняна в Сочи, и во время нынешнего визита в Москву в связи с открытием чемпионата мира по футболу, армяне с замиранием сердца ждали каких-то знаков, сигналов, намеков на то, что российская сторона поддерживает новые веяния в позиции Еревана по Карабаху. А их нет. Нет также приятных новостей о каких-нибудь, в обмен на верность, преференциях Москвы для Армении, да хотя в вопросе цен на газ. Ничего, абсолютно ничего. Уже вторая встреча на высшем уровне, а результаты нулевые. То ли Москва просто не хочет говорить с Пашиняном, то ли еще что - ответа на эти сомнения в Армении пока нет.

Но не только поездка Пашиняна в Москву, конечно же, добавила стресса армянскому обществу со вчерашнего дня. Серьезным потрясением стало сделанное главой МИД Турции Мовлютом Чавушоглу заявление о том, что он является также главой МИД Азербайджана.

"И ранее руководители Турции давали оценки, поддерживающие Азербайджан, но такой откровенной оценки не было", - паникует вице-спикер армянского парламента, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

Не менее страшными показались Шармазанову и слова первого вице-спикера ММ Зияфета Аскерова о праве Азербайджана освободить свои земли силовым путем. Поведение Азербайджана и Турции вызывает обеспокоенность, уверен армянский вице-спикер.

Одним словом, что ни день, то плохие новости, что ни новость - то стресс.

Султан Керим