Никол Пашинян стал символом мафиозных разборок

Против подельника Сержа Саргсяна Манвела Григоряна применили "революционные технологии".

Как сообщают армянские СМИ, в Эчмиадзине прошла акция протеста против действующего мэра Карена Григоряна - сына генерала Манвела. Митингующие имели при себе фотографии Пашиняна и прочую символику "бархатной революции". Примечательно, что организатором митинга выступил криминальный авторитет Артур Асатрян (Дон Пипо). Журналистам авторитет заявил, что не собирается становиться мэром, а всего лишь "желает восстановления справедливости в городе".

Хотя не криминальному авторитету говорить о "восстановлении справедливости", но Эчмиадзин действительно уже много лет является вотчиной "феодала" Манвела Григоряна. Он - истинный хозяин города. Преступный генерал считает Эчмиадзин своей собственностью и не терпит тех людей, которые, по его мнению, нарушают написанные им самим правила, вплоть до парковки машины в неугодном для него месте. Был случай, когда даже автомобиль министра образования был удален с парковки по приказу генерала. А рядовые граждане и тем более политическим противникам патрона Манвела Григоряна Сержа Саргсяна вообще приходилось не сладко. В городе до сих пор вспоминают скандалы, регулярно разгоравшиеся вокруг выборов мэра Эчмиадзина, когда с участием самого генерала и его людей похищались конкуренты, стращались представители и электорат кандидатов в главы города.

Так что поднять людей против сына Манвела Григоряна было не сложно. Другое дело, что возглавил эти акции не менее одиозный элемент - авторитет Дон Пипо. Он не так давно перебрался из Италии обратно в Армению и сразу положил глаз на родной Эчмиадзин, начав скупать недвижимость и бизнесы.

Справиться с генералом Манвелом при власти Саргсяна не представлялось возможным, зато теперь появилась прекрасная возможность задвинуть конкурента.

Узнав о появлении своего портрета на акции, мафиози Никол Пашинян, конечно же, пришел в ярость и написал в своем Facebook, что неприемлемо, чтобы "криминальные элементы оскверняли символы "революции добра и согласия" и использовали в мафиозных войнах". Не позволим, написал Пашинян, имея в виду, должно быть, свой портрет.

Зульфугар Ибрагимов