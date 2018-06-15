По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве прошла акция «У крови нет нации» - ФОТО

Азербайджанское Молодежное Объединение России (АМОР) и Азербайджанский клуб Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова (МГМУ) уже 10-й год подряд проводит акцию "У крови нет нации".

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Ежегодная гуманитарная донорская акция по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя АМОР Лейлы Алиевой состоялась в Центре крови Первого МГМУ имени И.М.Сеченова. В юбилейной акции приняли участие более 50 человек. Руководитель Центра крови, доктор медицинских наук, профессор Алигейдар Рагимов отметил, что с одной стороны, участники донорской акции получают информацию о своем здоровье, с другой - помогая людям, нуждающимся в крови, совершают доброе дело.

Он поблагодарил председателя АМОР Лейлу Алиеву и Азербайджанский клуб за проведение ежегодной донорской акции "У крови нет нации".

По мнению председателя Азербайджанского клуба, в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова Хавы Сафаровой, подобные мероприятия содействуют укреплению дружбы, доверия и взаимопонимания между людьми. "Данной акцией мы хотим показать людям во всем мире, что нельзя проливать кровь, а нужно делиться ею! Мы очень ценим, что к нам приходят доноры! Кровь объединяет - "мы с тобой одной крови, ты и я" - эти слова реализуются в нашем мероприятии", - сказала она.

Отметим, что последние десять лет АМОР регулярно проводит подобные акции вместе со студентами и сотрудниками деканата по работе с иностранными студентами.