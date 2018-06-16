Между Гагиком Царукяном и Николом Пашиняном начались разногласия

Стоило правительству Армении представить законопроект "О благотворительности", между блоком "Царукян" и Николом Пашиняном начались разногласия.

Как отмечают армянские СМИ, члены ППА считают этот законопроект направленным против своего лидера, олигарха Гагика Царукяна, а правительство Пашиняна утверждает, что перед законом все равны, и сегодня для обеих сил не имеет какого-либо значения, что с первых же революционных дней они - единомышленники и союзники. Сегодня их личный интерес и цели превыше всего.

Теперь уже царукяновцы не только не ограничиваются публичными выступлениями и призывами недовольства, но и перешли к конкретным шагам. Последние несколько дней они четко продемонстрировали это. Так, в парламенте блок "Царукян" открыто высказался против годового отчета о выполнении программы приватизации государственного имущества 2017 г. и годового отчета о выполнении государственного бюджета 2017 г. И это в том случае, когда РПА, "Елк" и АРФД единодушно проголосовали "за", а фракция "Царукян" - "против". В первом случае все были "за", фракция "Царукян" воздержалась, а во втором случае все были "за", а они - "против".

Это показательное выступление предупреждало правительство Пашиняна о том, что когда на внеочередном заседании парламента 19 июня на голосование будет поставлен злополучный законопроект "О благотворительности", они зубами будут защищать свою точку зрения и скажут "нет" посягательствам Никола Пашиняна на Гагика Царукяна.

Садиг Ахмедов