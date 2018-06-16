Фонд Гейдара Алиева подарил Болнисскому району Грузии автомобиль скорой помощи - ФОТО

Фонд Гейдара Алиева подарил Болнисскому району Грузии автомобиль скорой медицинской помощи.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Находящийся в поездке в Грузии председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов 15 июня передал автомобиль руководству района.

Рассказывая об азербайджано-грузинской дружбе, Фуад Мурадов особо отметил, что отношения между народами являются примером и никто не может нанести вред этим связям.

Руководство района, представители общественности выразили Азербайджанскому государству, Фонду Гейдара Алиева признательность за подарок. Они оценили это как заботу Азербайджанского государства.

Отметим, что автомобиль оснащен всем необходимым современным оборудованием. Автомобиль способен оказывать и реанимационные услуги.

Мурадов встретился и с местными жителями, поинтересовался их проблемами.