Пашиняну намекнули на возможность дестабилизации в Армении

Видя, что разворачиваемые в Эчмиадзине события приписывают ему, премьер-министр Никол Пашинян поспешил опровергнуть эту информацию и на своей фейсбуковской странице написал: "Криминогенные элементы пытаются осквернить символы революции любви и солидарности и использовать ее имя в мафиозных войнах. Это неприемлемо, и мы этого не допустим".

Напомним, что участники митинга в Эчмиадзине требовали отставки депутата парламента от фракции РПА, генерала-головореза Манвела Григоряна и его сына, мэра города Карена Григоряна. И неформальный организатор этих "волнений" - недавно вернувшийся из Италии, считающийся криминальным авторитетом эчмиадзинец Артур Асатрян - "Дон Пипо".

Резкая реакция Пашиняна на войну этих двух крыльев, похоже, должна была положить конец сомнениям и предположениям. Но сразу после выступления Никола Пашиняна министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян поспешил высказать мнение о том, что, правда, периодически повторяющиеся демонстрации парализуют нормальную жизнь города, но если это - желание общественности, он ничего сделать не может. "Изменений требую не я, а общественность, она может потребовать это", - в брифинге с журналистами после правительственного заседания сказал министр.

Складывается интересная ситуация. Премьер-министр кричит: "Мы этого не допустим", его министр через пару минут говорит: "Мы ничего сделать не можем". А такой резкий переход означает только одно: в правительстве дают понять Дону Пипо: "Делайте то, что задумали, но революцией это не называйте".

А на днях в Ереване была организована дискуссия со странным названием, но на понятную тему "Будущее Восточного партнерства в турбулентные времена", в главной роли которой был руководитель делегации Европейского союза, посол Петр Свитальский. И именно он, выслушав все выступления, заявил, что ситуация в Армении достаточно турбулентная.

"Турбулентность иногда может дестабилизировать ситуацию, но иногда может также менять ее. Восточное партнерство в регионе поощряет гибкую политику. Нам необходимы гибкие структуры, чтобы наша экономика и общество были готовы к непредсказуемым развитиям. Нужно помочь нашим партнерам быть готовыми к непредсказуемым развитиям", - отметил посол.

Одним словом, посол Свитальский намекает на возможность дестабилизации, изменении ситуации.

Принявшие участие в конференции на тему произошедшей в Армении революции и перспективе отношений Армения-ЕС и Восточного партнерства в условиях новых реалий другие европейские дипломаты также с тревожной тональностью высказались по части ситуации в Армении и европейской политики нового правительства, здешней ситуации, в целом оценив ее непредсказуемой и пока еще неопределенной.



Как пишут армянские СМИ, обоснована ли эта тревога или нет - это иная сторона вопроса. Главное - эта тревога есть, и она не могла прозвучать случайно, и поскольку прозвучала из уст не одного, а нескольких дипломатов, например, посла ЕС в Армении, посла Германии в Армении, то можно заключить, что речь идет о каком-то существующем или сформированном настрое.



В этом контексте в Армении вдруг вспомнили тот факт, что нового премьер-министра Пашиняна еще не поздравил президент не случайной для Армении страны - Франции...

Садиг Ахмедов