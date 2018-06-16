Пашинян собирается уйти в отставку - ДЕТАЛИ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается уйти в отставку после принятия избирательного законодательства, чтобы ускорить проведение внеочередных парламентских выборов. Об этом в субботу, ссылаясь на свои источники в правительстве страны, пишет ереванская газета "Жаманак".
"Премьер-министр Армении собирается добиться проведения досрочных парламентских выборов в сентябре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Новый избирательный кодекс внесут в повестку дня парламента на днях, а голосование [по нему] состоится до 15 июля.
После принятия нового кодекса премьер Пашинян собирается уйти в отставку", - сообщает источник газеты.
По словам собеседника издания, премьер Армении намерен добиться того, чтобы парламентские фракции не выдвинули кандидатов на пост главы правительства.
"Если два раза подряд не будет кандидата в премьеры, произойдет автоматический роспуск парламента, после чего до конца сентября пройдут новые парламентские выборы", - отмечает источник газеты.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проведение досрочных парламентских выборов является приоритетом для его политической команды.
По словам главы кабмина, "досрочные выборы пройдут в течение года".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!