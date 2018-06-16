Политическая карьера Пашиняна не легитимна и находится под угрозой

Легитимность властей в Ереване вызывают большие сомнения, а осознание своей подвешанной ситуации подталкивает Пашиняна использовать каждую возможность для встречи с президентом России В.Путиным. Еще не освоившись в своем шатком кресле премьер-министра, Пашинян 13 июня во второй раз (первая поездка состоялась 14 мая в Сочи) направился за поддержкой в Москву. Несмотря на череду визитов, поездки Пашиняна можно охарактеризовать отсутствием конкретики, а из бесед усматривается, что Путин пока изучает нового "вассала" и "держит дистанцию". Тем более, что Пашинян - не президент Армении, а всего лишь премьер-министр, легитимность которого до настоящего времени многими ставится под сомнение.

А все началось с лишения граждан Армении элементарного права избирать своего президента на всеобщих выборах и перехода на парламентскую форму правления. Этот процесс сыграл злую шутку с "карабахским кланом". В начале, вопреки Конституции Армении, им удалось назначить президентом Армении гражданина Великобритании Армена Саркисяна. Но дальше этого дела у "карабахского клана" не пошли. Уличные горлопаны во главе с Пашиняном, используя непопулярность Сержа Саргсяна, планомерно расшатывая политическую ситуацию и организуя акции массового неповиновения, свергли его. В Армении произошел государственный переворот "мягкой силы", которая обильно подпитывалась финансовыми грантами из многочисленных западных фондов. Используя толпу и угрозы в адрес оппонентов, Пашинян взобрался на олимп власти в Ереване, "подмяв под себя" парламент страны. Авантюрная идея замены президентской формы правления в Армении на парламентскую провалилась под гул и трескотню уличных горлопанов, руководимых Пашиняном. Прозападные СМИ, способствуя антироссийскому по своей сути процессу, все время тиражируют пропагандистский вымысел, что Пашинян, якобы, имеет общественное "доверие народа". Однако, очевидно, что он не избирался народом, а назначен грантовыми структурами, в ходе акций массового неповиновения и очевидного государственного переворота. Весь процесс изменения ереванской власти дает основания усомниться в легитимности новых ереванских властей. В Армении складывается совершенно новая политическая ситуация, вследствие чего парламент утратил не только политическую легитимность, но и свою функциональную дееспособность. Бездействие новой модели парламентского управления Армении привело к подрыву института противовесов внутри власти и нынешняя внутриполитическая жизнь страны чревата непредсказуемыми политическими последствиями. Внутриполитический кризис усугубляется тем, что, с одной стороны, не устраняются разногласия в парламенте, с другой стороны, возникают явные противоречия между различными кланами. Так, конфликтная ситуация возникла не только в отношениях между сторонниками Пашиняна не только с РПА и "Дашнакцутюн", но и блоком "Царукян". Придя к власти в качестве временной фигуры, Пашинян, вкусив сладость власти над людьми, стремится к закреплению за собой властных полномочий посредством силовых структур - армии и спецслужб. Теперь уже, будучи в кресле премьер-министра, он под различными предлогами откладывает сроки проведения внеочередных парламентских выборов. Кризис постепенно видоизменяется и все глубже распространяется на другие институты власти. Самой острой остается неурегулированная карабахская проблема, от пут которых Пашинян пытается освободиться, делая всякие неуместные и популистские заявления. Карабахская проблема для властей Армении, как "домоклов меч, висящий над головой". Вероятным остается и сценарий возвращения к власти "карабахского клана", который пока держится в тени, в ожидании очередных промахов и ошибок Пашиняна. Нельзя исключать, что в Армении не будет внеочередных парламентских выборов, а возобладает тенденция по вынесению команде Пашиняна вотума недоверия. В этой связи, несмотря на первоначальную эйфорию по поводу "бархатной революции" в Армении, легитимность ереванских властей и будущая политическая карьера Пашиняна находится под большим вопросом.

Эльхан Алескеров, доктор философии, руководитель экспертного совета "Baku Network"

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