Почему Мария Захарова провоцирует азербайджанских журналистов

Мария Захарова разразилась очередной тирадой в адрес азербайджанских СМИ. Объектом недовольства пресс-секретаря МИД России стало информагентство Trend. Уж не знаю, что именно вызвало столь болезненную и многословную реакцию госпожи Захаровой, однако она решила прибегнуть к излюбленному приёму российского внешнеполитического ведомства: сказать очень много "умных" слов, так и не ответив на основной вопрос.

Вопрос, на который азербайджанское информагентство не может получить внятного ответа уже более двух недель, и который в той или иной форме обсуждался на страницах как местных, так и российских и даже армянских СМИ. Верить, что у представителя МИД России нет ответа, я отказываюсь, поэтому причину вижу в чем-то ином. Возможно, в нежелании министерства делать заявления, которые могли бы быть неоднозначно восприняты в Ереване, возможно, в некоей антипатии к азербайджанской прессе (Захарова, кстати, уже не в первый раз извергается словесным вулканом в адрес азербайджанских СМИ). Как бы то ни было, сама речь Захаровой хоть и ни о чем, однако достаточно интересна своими акцентами.

Начать хотя бы с утверждения о том, что ее слова, дескать, неоднократно искажались. Как говорят в самой же России, "языком молоть - не мешки ворочать". Материалы с заявлениями госпожи Захаровой постоянно подкрепляются соответствующими отрывками видео из ее выступлений. Так же было и в случае с Артемом Кожиным. И именно эта, как выразилась Захарова, педантичность поставила МИД России в неудобное положение, из которого оно не может выбраться уже две недели. А госпоже Захаровой следовало бы привести конкретные примеры искажения ее слов, прежде чем обвинять в этом кого-либо, потому что с подменой собственных слов российское министерство весьма успешно справляется и без нашей помощи.

Что касается желания делать фактические заявления, то именно этого азербайджанский журналист от Кожина, а теперь и Захаровой и пытается добиться столько времени. Интересно то, что Кожин-то на вопрос фактически ответил, после чего некоторые представители МИД России начали вербальную эквилибристику в целях и рыбку съесть, и в лодку сесть. Не знаю, что там с рыбкой, но сели представители российского внешнеполитического ведомства явно не в лодку. И, видимо, именно желанием выбраться из незапланированного места посадки вызваны откровения госпожи Захаровой о том, что вопросы журналистов звучат как заявления. Хотел бы напомнить, что задавать вопросы на животрепещущие темы, иногда даже провокационного характера - часть работы журналиста. Дипломат/политик же должен уметь отвечать на эти вопросы.

Негодование Захаровой тем, что за все эти дни никто из Trend не связался с ней по телефону, и вовсе отдает как минимум неискренностью. Не хотелось бы упоминать один интересный эпизод (из нежелания ставить МИД РФ в неудобное положение и банально из соображений журналистской этики), однако учитывая, что Захарова, по-видимому, решила сделать ход на опережение, воспользовавшись молчанием азербайджанских журналистов, считаю должным поведать об этом эпизоде широкой публике, произошедшем с журналистами Trend и представителями МИД РФ.

Восстановим хронологию событий. Злополучная пресс-конференция МИД РФ состоялась 1 июня (в пятницу). Через час после этого на сайте МИД в стенограмме было подменено слово из заявления Артема Кожина. Тем же вечером на сайте агентства Тренд вышел материал, освещающий данный увлекательный случай. На следующий день (в субботу), сотрудник редакции Trend связался с МИД РФ, где ответили в духе "я звала не навсегда, и сегодня не среда": официальная позиция ведомства будет озвучена в понедельник. В понедельник в редакцию поступил звонок. Некто весьма довольным тоном с явно слышимой усмешкой в голосе разглагольствовал о том, что "мы с ними взрослые люди" и ссылаться, видите ли, нужно на стенограмму. Столь весомая аргументация из уст представителя столь значимого ведомства потрясла журналистов до глубины души, и именно поэтому они решили все-таки дойти до конца и получить хоть какой-то внятный ответ, если и не на изначальный вопрос, заданный собкором Кожину, то хотя бы на вопрос о том, почему слова последнего в стенограмме были изменены. В результате журналисты сначала узнали, что в МИД России работают взрослые люди (а уже начинали появляться определённые сомнения на сей счет), а потом и то, что вопрос, оказывается, может быть заявлением.

Что мы вынесли из всей этой истории? Очень многое. В первую очередь то, что представители Министерства иностранных дел России не желают или не умеют отвечать на неудобные вопросы. Осмелюсь даже утверждать, что они их боятся и готовы даже поставить себя в крайне неуклюжее положение, выдать тираду устами пресс-секретаря, но лишь бы не ответить. Это прискорбно. Вдвойне прискорбно то, что речь идет не о внешнеполитическом ведомстве Габона или Тувалу, а о представителе министерства страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ. И когда высокопоставленный сотрудник МИД этой страны не может внятно ответить на важный вопрос, а вместо этого рассказывает, как они, дескать, уже в течение двух с половиной десятка лет искренне стараются разрешить армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, возникают серьезные и обоснованные сомнения в последнем.

Как неоднократно подчеркивал президент Азербайджана Ильхам Алиев, Баку не намерен до бесконечности мириться с фактом агрессии против себя. Именно миролюбивость Азербайджана и нежелание применять силовые методы удерживает разрешение конфликта в рамках переговоров Минской группы ОБСЕ. Однако у официального Баку есть различные ключи для решения проблемы. И некоторые из этих ключей открывают двери, которые как в Ереване, так и в Москве предпочли бы видеть закрытыми. Поэтому пресс-секретарю МИД РФ Марии Захаровой стоит задуматься, прежде чем хлопать дверьми перед азербайджанской прессой. Когда закрываются одни двери, открываются другие.

Азер Гасымлы,

специально для Day.Az