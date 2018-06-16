Заявление информагентства Trend по поводу выступления пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой на брифинге

Пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге 15 июня выступила с необоснованными и вопиющими обвинениями в адрес азербайджанского информационного агентства Trend.

Информационное агентство Trend выражает крайнее возмущение и свой протест в связи с таким заявлением Захаровой, передает Day.Az.

Необходимо отметить, что ранее, первого июня, во время брифинга в МИД Российской Федерации, отвечая на вопрос журналиста информагентства Trend о влиянии на процесс урегулирования заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о необходимости участия в переговорах незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, заместитель директора Департамента информации и печати МИД Артём Кожин ответил буквально следующее: ссылка.

Данная ситуация вызвала различную реакцию как в российских, так и в армянских СМИ. В связи с обвинениями в адрес нашего информагентства четвертого июня нами было опубликовано официальное заявление от имени редакции.

В связи с возникшей ситуацией руководители более 20 азербайджанских СМИ подписали обращение в МИД России на имя пресс-секретаря ведомства Марии Захаровой.

Касаясь вчерашнего заявлениягоспожи Захаровой, редакция считает необходимым напомнить ей, что после брифинга первого июня состоялось несколько телефонных разговоров между сотрудниками Департамента информации и печати МИД России и журналистом информагентства Trend, в ходе которых редакция пыталась выяснить причину подменены слова в ответе Артема Кожина в стенограмме брифинга, опубликованной на сайте МИД РФ первого июня. Но мы были крайне удивлены неосведомленностью Захаровой о том, что происходит в возглавляемом ею департаменте.

Учитывая тот факт, что причиной нагорно-карабахского конфликта является именно агрессия со стороны Армении, выглядит крайне странным и возмутительным, что вопрос корреспондента Trend Захарова называет заявлением, так как использованные журналистом формулировки полностью отражают суть конфликта. Из этого можно сделать вывод, что Захарова не согласна с вопросом корреспондента по сути, то есть она не согласна с формулировками "незаконный режим" и "оккупированные территории".

Возникает вопрос: как вообще себе представляет госпожа Захарова - МИД РФ может выступать в качестве посредника в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, если пресс-секретарь ведомства не признаёт оккупантов оккупантами, а сепаратистский режим не считает незаконным.

Считаем, что подобная позиция и такие заявления некоторых сотрудников МИД России не только не способствуют разрешению конфликта, а, наоборот, подливают масла в огонь, фактически поддерживая оккупационную политику Армении. Выражаем возмущение и сожаление в связи с тем, что Департамент информации и печати министерства иностранных дел России - страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ отказывается отвечать на актуальный вопрос журналиста страны, подвергшейся агрессии.

Особое негодование вызывают обвинения со стороны Захаровой в адрес журналистов агентства Trend в некомпетентности. Это вдвойне возмутительно слышать от руководителя департамента МИД, в котором в открытую подтасовывают официальную стенограмму.